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PKK'yle birlikte YPG de silah bırakacak mı? AK Partili isim açıkladı

PKK'yle birlikte YPG de silah bırakacak mı? AK Partili isim açıkladı

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma aşamasına geçmesiyle herkesin aklında olan "Suriye'deki YPG ne olacak?" sorusu TGRT Haber'in Medya Kritik programında yanıt buldu. Şamil Tayyar, "YPG defteri Türkiye'de kapanmak üzere." dedi.

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Yıllardan beri sürdürdüğü kanlı eylemlerle binlerce insanımızın ölümünden sorumlu olan terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi bıraktığını duyurmasının ardından sonraki aşamaların nasıl gerçekleşeceği merak ediliyor.

YPG NE YAPACAK?

Kamuoyu "Silahlar nasıl bırakılacak, teröristler ne olacak?" gibi sorulara yanıt ararken örgütün diğer uzantılarıyla ilgili net bir açıklamanın gelmemesi kafa karışıklığına neden oluyor. Suriye'de etkin olan YPG'nin, bu süreçte nasıl bir tavır takınacağı da merak edilenler arasında.

PKK'yle birlikte YPG de silah bırakacak mı? AK Partili isim açıkladı - Resim: 0

Gazeteci Şamil Tayyar, YPG'nin akibetinin ne olacağıyla ilgili önemli bir tespitte bulundu. Tayyar, Suriye'de etkili olan YPG için de "Defterin kapanmak üzere" olduğunu söyledi.

Canlı yayında konuşan Tayyar, "YPG defteri Türkiye'de kapanmak üzere. Zaten IŞİD'lilerin kaldığı cezaevlerinin kontrolünün Suriye merkezi yönetimiyle yapılma arzusu Cumhurbaşkanı'mızla yapılan mutabakatın sonucu. Askerleri de kademeli olarak çekecekler. Kendi askeri ve idari sınırları içinde kalacak şekilde olmayacak." dedi.

"SİSTEME ENTEGRE EDİLECEKLER"

"Sisteme entegre edilecekler." diyen Tayyar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun nasıl olacağıyla ilgili alt kadrolar çalışıyorlar. Yani YPG'nin orada bir bağımsız devlet kurma ya da özerklik yolunu açacak bir gelişme olmayacağını söyleyebilirim.

"SORUYA VERİLECEK CEVAP SÜRECE OLAN DESTEĞİ ARTIRACAK"

"Birçok yerde YPG ne olacak sorusuyla karşılaşıyorum. PKK, YPG bünyesinde tekrar vücut mu bulacak yoksa YPG de tarihe karışacak? Toplum bu sorunun cevabını merak ediyor. Bu soruya verilecek cevap sürece verilecek desteği de büyük ölçüde artıracak."

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