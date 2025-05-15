Şimşek, İngiltere temaslarında yatırım fırsatlarını anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves dahil çok sayıda mevkidaşıyla ikili görüşmeler yaptı.

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EBRD’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Görünümü paneline katılan Şimşek, yatırım fırsatlarını anlattı. Şimşek ayrıca EBRD ve EIB yöneticileriyle görüştü. Bugün EBRD Guvernörler Kurulu Toplantısı’na katılacak olan Şimşek, başkan yardımcılığı görevini üstlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves başta olmak üzere çok sayıda mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Şimşek, temaslarına dün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Görünümü paneliyle başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve yatırım fırsatları ele alındı.

Panelin ardından Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Mısır Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Rania Al-Mashat ve ev sahibi ülkenin Hazine Bakanı Rachel Reeves ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaretin derinleştirilmesi ve sektörel işbirliği olanakları değerlendirildi.

Şimşek ayrıca EBRD ile Avrupa Yatırım Bankası (EIB) üst düzey yöneticileriyle de temaslarda bulundu.

Bakan Şimşek’in Londra programı bugün de sürecek. Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu EBRD’nin Guvernörler Kurulu Toplantısı’na katılacak olan Şimşek, toplantıda başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. Görüşmelerde bankanın 2026–2030 Strateji ve Sermaye Çerçevesi'nin onaylanması ile Sahra Altı Afrika'ya yönelik genişleme kapsamında yeni ülkelerin kredi kullanıcısı olarak kabul edilmesi bekleniyor.