Kamu işçisinin beklediği tarih netleşti! Zam pazarlığı başlıyor

Kamuda 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürüyor. İşçi tarafı yüzde 50+25 zam ve refah payı talep ederken, üçüncü toplantı 16 Mayıs’ta yapılacak. Ücret teklifinin bu toplantıda sunulması bekleniyor.

Abone ol

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen müzakerelerde üçüncü toplantının 16 Mayıs Cuma günü yapılacağı bildirildi.

İŞÇİ TARAFININ TALEPLERİ NETLEŞTİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortaklaşa yürüttüğü müzakerelerde, idari konuların büyük bölümü üzerinde anlaşma sağlanırken, ücret düzenlemelerine ilişkin talepler masada bekliyor. İşçi tarafı, günlük brüt taban ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, ardından 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 50, ikinci altı ayda ise yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bu artışlara ek olarak yüzde 10 oranında refah payı verilmesini talep ediyor.

İŞVEREN TARAFININ TEKLİFİ BEKLENİYOR

Görüşmelerin kritik aşamasına girilirken, Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın (TÜHİS) ücret teklifini kısa süre içinde işçi sendikalarına iletmesi bekleniyor. Bu teklifin ardından müzakerelerin daha da hızlanması öngörülüyor.

BAKAN IŞIKHAN: ÜCRET GÖRÜŞMELERİNE HENÜZ GELİNMEDİ

AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Şu anda müzakereler devam ediyor, ücret aşamasına henüz gelinmedi. Ancak süreci kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Işıkhan, bakanlık olarak sürece koordinatörlük ettiklerini ve hem işveren hem de işçi sendikalarıyla yakın temas halinde çalıştıklarını ifade etti.

TOPLU SÖZLEŞME PROTOKOLÜ, MEMURLAR VE ÖZEL SEKTÖRÜ DE ETKİLİYOR

Öte yandan, kamu işçileri için belirlenecek zam oranı, yalnızca ilgili protokol kapsamındaki çalışanları değil, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında maaşları yeniden belirlenecek yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini de yakından ilgilendiriyor. Ayrıca, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) başta olmak üzere özel sektörde yapılacak toplu iş sözleşmeleri açısından da bu protokol referans niteliği taşıyor.

Müzakerelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması ve taraflar arasında uzlaşma sağlanması bekleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte kamu işçilerinin 2025 yılı ücret ve sosyal hakları netleşmiş olacak.