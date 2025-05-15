BIST 9.665
DOLAR 38,72
EURO 43,60
ALTIN 3.923,17
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

Abone ol

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Ailenin bir milletin en sağlam kalesi, değerlerin kaynağı, karakterin aynası olduğunu belirten Emine Erdoğan, toplumu ayakta tutan sevgi, saygı ve sadakatin önce ailede yeşerdiğini belirtti.

Emine Erdoğan, aile güçlü olursa toplumun da dirençli olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yarınları, bugünün sağlam ailelerinde şekillenir. 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi de bu bilinçle atılmış çok önemli bir adım. Uluslararası Aile Günü vesilesiyle bu anlamlı kararı bir kez daha vurguluyor, aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak görüyorum. Zira aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir. Ailelerimizi hep birlikte koruyalım, birlikte büyütelim. Unutmamalıyız ki Türkiye'nin gücü, ailelerin birliğinden doğar."

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin paylaşım - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Katar'ın hediye ettiği uçak! ABD Başkanı Donald Trump açıkladı: Bu hediyeyi, yalnızca bir aptal kabul etmezdi
Katar'ın hediye ettiği uçak! ABD Başkanı Donald Trump açıkladı: Bu hediyeyi, yalnızca bir aptal kabul etmezdi
Trump'tan bir İstanbul açıklaması daha! Cuma günü gidebilirim
Trump'tan bir İstanbul açıklaması daha! Cuma günü gidebilirim
Bakan Göktaş duyurdu: "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Göktaş duyurdu: "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
İstanbul'da tarihi görüşmeler başlıyor 3 yıl sonra aynı masadalar
İstanbul'da tarihi görüşmeler başlıyor 3 yıl sonra aynı masadalar
Solaryumdaki tehlikeler saymakla bitmiyor! Bir seans bile çok riskli, uzman isim zararlarını açıkladı
Solaryumdaki tehlikeler saymakla bitmiyor! Bir seans bile çok riskli, uzman isim zararlarını açıkladı
Sivas'ta kene can aldı! 35 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Sivas'ta kene can aldı! 35 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Kamu işçisinin beklediği tarih netleşti! Zam pazarlığı başlıyor
Kamu işçisinin beklediği tarih netleşti! Zam pazarlığı başlıyor
Şimşek, İngiltere temaslarında yatırım fırsatlarını anlattı
Şimşek, İngiltere temaslarında yatırım fırsatlarını anlattı
AK Partili Azmi Ekinci'den Selahattin Demirtaş açıklaması
AK Partili Azmi Ekinci'den Selahattin Demirtaş açıklaması
18 ilde operasyon! 102 şüpheliye gözaltı, 7 milyar 500 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi!
18 ilde operasyon! 102 şüpheliye gözaltı, 7 milyar 500 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi!
Petrolde fiyatlar tepetaklak! Bir zam daha geldi, motorinde fiyat yükseldi, litresi ne kadar?
Petrolde fiyatlar tepetaklak! Bir zam daha geldi, motorinde fiyat yükseldi, litresi ne kadar?
PKK'yle birlikte YPG de silah bırakacak mı? AK Partili isim açıkladı
PKK'yle birlikte YPG de silah bırakacak mı? AK Partili isim açıkladı