Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götüren Galatasaray, Süper Kupa 2025 yarı finalinde finalde mağlup ettiği Trabzonspor’la bir kez daha kozlarını paylaşacak. Dörtlü final formatıyla düzenlenecek organizasyon, Ocak 2026’da tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek sezonun ilk kupasını kazandı. Bu zafer, sarı-kırmızılılara Süper Kupa'nın da kapılarını açtı. Yeni formatıyla dikkat çeken Turkcell Süper Kupa 2025 organizasyonunda Galatasaray, yarı finaldeki rakibi belli oldu.

YENİ SÜPER KUPA FORMATI: DÖRTLÜ FİNAL

2024-2025 sezonundan itibaren Süper Kupa, “Dörtlü Final” formatıyla oynanacak. Süper Lig şampiyonu, lig ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve Türkiye Kupası finalisti bu organizasyona katılacak. Yarı finallerde Türkiye Kupası finalistleri ve Süper Lig ilk iki sırasındaki takımlar birbirleriyle eşleşecek.

Lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler aşağıdaki şekilde olacaktır.

Lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Lig ikincisi ile lig üçüncüsü,

Lig şampiyonu ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Kupa şampiyonu ile lig ikincisi,

Lig ikincisi ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Lig ikincisi ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecektir.

EŞLEŞME NETLEŞTİ

Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nı kazanmasıyla birlikte Süper Kupa yarı finalindeki rakibi de Trabzonspor oldu. Eğer Galatasaray finali kaybetmiş olsaydı, yarı finalde Süper Lig’i 3. sırada bitirecek takımla karşılaşacaktı. Ancak kupayı kazanması sayesinde, aynı finalin rövanşı niteliğindeki bir eşleşme ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN AVANTAJLI

Ligde son 3 haftaya girilirken Süper Lig’de 3. sırada bulunan Beşiktaş, Süper Kupa’nın diğer yarı finalinde Fenerbahçe ile eşleşme yolunda avantajlı konumda bulunuyor. Üçüncülüğü alacak takım, Süper Lig şampiyonu ya da lig ikincisiyle oynayacak.