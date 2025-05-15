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Bütçe ocak-nisan döneminde 885 milyar 531 milyon lira açık verdi

Bütçe ocak-nisan döneminde 885 milyar 531 milyon lira açık verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, nisanda 957 milyar 413 milyon lira, giderleri 1 trilyon 132 milyar 127 milyon lira olarak hesaplandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 957 milyar 413 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 46,3 artışla 1 trilyon 132 milyar 127 milyon liraya ulaştı.

Ocak-nisan döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 yükselerek, 3 trilyon 364 milyar 182 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 45,3 artarak, 4 trilyon 249 milyar 713 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, nisanda 174 milyar 714 milyon lira, ocak-nisan döneminde de 885 milyar 531 milyon lira açık verdi.

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