Fidan: İstanbul'da yeni bir sayfa açılmasını umuyoruz

Fidan, Antalya'daki NATO toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umuyoruz ki yeni bir sayfa açmamıza vesile olacaktır" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın açılışında konuştu.

Bakan Fidan, açılış konuşmasında, önümüzdeki ay Lahey'deki zirveye katılacaklarını belirterek "İttifakımızı ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma söz konusu. Dolayısıyla, devam eden birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek üzere tedbirleri konuşacağız burada. Trasatlantik güvenliği açısından külfet paylaşımı gündemimizde yer alıyor. Bu bağlamda Genel Sekreter'in vizyonunu paylaşıyoruz" dedi.

Bugün İstanbul'da yapılması beklenen Rusya-Ukrayna görüşmelerine de atıfta bulunan Bakan Fidan, "Ukrayna'ya kalıcı ve adil barışın getirilmesi de tartışmalarımızda önemli bir yer tutacak. Hepinizin bildiği üzere Türkiye, her zaman bu barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunmuştur. 3 yıldır süren ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umuyoruz ki yeni bir sayfa açmamıza vesile olacaktır" diye konuştu.

RUTTE: NATO'NUN NASIL DAHA GÜÇLÜ OLACAĞINI TARTIŞMALIYIZ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de ikinci gününde Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a misafirperverliği için teşekkür eden Rutte, "Bugün, Lahey'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde çok önemli bir toplantı yapacağız. NATO'nun daha güçlü olmasını nasıl sağlayacağımızı tartışmamız gerekiyor" dedi.

Rutte, bunun daha fazla savunma harcaması ve savunma sanayi üretimi anlamına geldiğini vurgulayarak "Aynı zamanda NATO'nun adil olduğundan, yükü müttefikler arasında eşit olarak dağıttığımızdan nasıl emin olacağımız da önemli" ifadesini kullandı.

NATO'nun kimsenin saldırmayacağı şekilde caydırıcı kılınmasının da önemine işaret eden Rutte, bunun saldırganlıkla değil, saldırılması halinde müttefiklerin tepkisinin yıkıcı olacağının bilinmesiyle sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde 24-25 Haziran'da yapılacak zirvenin "dünya sahnesinde her zamankinden daha güçlü duran bir NATO'nun sıçraması" niteliğinde olacağını kaydetti.