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Türk Telekom'dan mobil müşterilere özel çağrı yönetim uygulaması

Türk Telekom'dan mobil müşterilere özel çağrı yönetim uygulaması

Türk Telekom, mobil müşterilerine yönelik olarak geliştirdiği 'Hayatı Kolaylaştıran Servisler' uygulamasıyla çağrı yönetimini tek bir platformda topladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygulama sayesinde Türk Telekom müşterileri, istenmeyen çağrıları engelleme, cevapsız arama hatırlatma, sadece favorilerim arayabilsin gibi işlemleri tek bir yerden kolay bir şekilde ve uygun fiyatlarla yapabilecek.

Uygulama üzerinden kullanıcılar, kişi listesinde yer almayan ancak numara rehberlik servisinde kayıtlı olan numaraları ad-soyad bilgisiyle görüntüleyebiliyor, aramalara görsel ekleyerek kişiselleştirilmiş bir deneyim elde edebiliyor. Kullanıcılar ayrıca kötü niyetli numaraları istenmeyen olarak işaretleyebiliyor.

'Favorilerim arayabilsin' özelliğiyle rahatsız etme modu aktifken yalnızca belirlenen kişilerin aramalarına izin veriliyor. Bunun yanı sıra, uygulama üzerinden Lira Paylaş, Güncel Fatura ve Hediye İnternet gibi servisler de kontrol edilebiliyor.

Türk Telekom Hayatı Kolaylaştıran Servisler uygulaması, Google Play ve App Store üzerinden indirilebiliyor.

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