Silahlı çatışma ortasında kalan Adanur'un katillerinin cezası belli oldu

İstanbul Eyüpsultan'da silahlı çatışmasının arasında kalarak can veren 19 yaşındaki Adanur Uzuner'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanıkların cezası belli oldu.

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Eyüpsultan'da 20 Nisan'da kız meselesi nedeniyle iki taraf arasında çıkan silahlı tartışmada kalabalığın arka tarafında bulunduğu sırada vurularak hayatını kaybeden Adanur Uzuner'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gaffur Engiz ile bir kısım tutuksuz sanık, vefat eden Uzuner'in müşteki ailesi ile taraf avukatları katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Esasa ilişkin karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep ettiler.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu müşteki sanık Gaffur Engiz hakkında, "olası kastla kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına, ardından bu cezada "haksız tahrik" hükümlerini uygulayarak 18 yıl hapis cezasına indirilmesine hükmetti. Mahkeme, Engiz'i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise beraatına karar verdi.

İŞTE CEZALAR

Mahkeme, müşteki sanıklar Harun Çağlar, Kasım Çağlar, Mert Satarım ve Serhat Filiz'i, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan birer yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, aynı suçtan yargılanan müşteki sanık Soner Kayat için ise verilen bir yıl 6 ay hapis cezasının ertelenmesine hükmetti.

Heyet, müşteki sanıklar Harun Ural ve Sevinç Çağlar'ı, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan bir yıl 6 ay hapis cezasına, ardından bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ayrıca müşteki sanık Harun Özkara yönünden ‘gece vakti konut dokunulmazlığı ihlali' suçundan bir yıl 6 ay hapis cezası kararı veren heyet, Özkara'nın üzerine atılı "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçundan ise beraatına hükmetti.