Yeni evli çiftlerin mutfak yardımcısı Korkmaz’dan

Yeni bir hayat kurmak, birlikte alınan kararlarla şekillenen özel bir yolculuktur. Bu yolculukta, evin her köşesinde olduğu gibi mutfakta da ihtiyaçların eksiksiz ve uyumlu şekilde karşılanması çiftler için büyük önem taşıyor. Uzun yıllardır yenilikçi ürünleriyle mutfaklara konfor kazandıran Korkmaz, yeni evlenen çiftlere özel hazırladığı Cosmica 7 Parça Elektro Set ile fonksiyonelliği ve şıklığı bir arada sunuyor.

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Korkmaz’ın Cosmica 7 Parça Elektro Set’i, mutfakta en çok ihtiyaç duyulan elektrikli küçük ev aletlerini tek bir sette bir araya getiriyor. Çaydan kahveye, tosttan ızgaraya kadar farklı hazırlık aşamalarına hitap eden ürünler, kullanım kolaylığı ve estetik tasarımıyla öne çıkıyor.

Setin bir parçası olan Çay Makinesi, 0.9 litrelik demlik ve 1.7 litrelik su haznesiyle yaklaşık 20 bardak çay demleme imkânı sunarken, susuz çalışmayı önleyen sistemi ve otomatik sıcak tutma özelliği ile güvenli ve verimi bir kullanım sağlıyor.

Sette yer alan Türk Kahvesi Makinesi 4 fincan kapasiteli paslanmaz çelik cezvesi ve taşma önleyici sensörü sayesinde köz tadında Türk kahvesini zahmetsizce hazırlama imkânı sunuyor.

Tost makinesi ise granit efektli yapışmaz plakaları, kademeli ısı ayarı ve 1800 W gücüyle hem tost hem ızgara hazırlığı için ideal çözümler sağlıyor. Sandviç, tost ve ızgara gibi farklı pişirme seçeneklerini tek cihazda buluşturan bu pratik ürün, mutfakta çok yönlü kullanım vadediyor.

Hem çeyizlik hem günlük kullanım için ideal

Yeni ev kuran çiftler ya da mutfağını pratik bir şekilde yenilemek isteyenler için hazırlanan bu set, tüm temel ihtiyaçları tek adımda karşılayan işlevsel bir çözüm sunuyor. Ürünleri ayrı ayrı temin etmeye gerek kalmadan tek seferde ulaşılabilen Cosmica 7 Parça Elektro Set, maliyet avantajıyla da dikkat çekiyor. Şık ve uyumlu tasarımı sayesinde her mutfağa estetik bir dokunuş kazandıran bu özel set, sunduğu kullanım kolaylığıyla mutfakta geçirilen zamanı daha keyifli hâle getiriyor.