Altın fiyatları son 5 haftanın en düşük seviyesinde! İslam Memiş 'artık alabirsiniz' dedi
15 Mayıs 2025 altın fiyatları tepetaklak... Geçtiğimiz haftalarda tarihi rekor kırarak yatırımcıyı şaşırtan altın fiyatlarında düşüş var. Ticaret savaşlarına yönelik endişelerin yatışmasının yanı sıra jeopolitik risklerin ve siyasi belirsizliklerin azalması güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı. İslam Memiş'in de altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti.
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Borcu olanlar, düğün yapacaklar için haberler iyi... Altına yatırım yapanlar ise endişeli... Uzmanlara göre bu geri çekilme normal.. ABD-Çin arasındaki anlaşmanın fiyatlar üzerinde etkili oldu. Gram altın 3 bin 927 liraya kadar geriledi. Önceki seanstan bu yana yüzde 2 değer kaybeden altın, beş haftanın en düşük seviyesini gördü.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,3 azalışla 3 bin 960 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 3 bin 927 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 520 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 60 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATI DEĞER KAYBETTİ
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 152 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD ile Çin’in karşılıklı olarak gümrük tarifelerini 90 gün erteleme kararı almasının ardından küresel ekonomiye ilişkin büyüme endişeleri sınırlı da olsa hafiflerken, dünya genelinde azalan jeopolitik ve siyasi riskler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.
İSLAM MEMİŞ DÜŞEN FİYATLAR İÇİN NE DİYOR?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı islam Memiş altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: