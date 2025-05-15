Altın fiyatları son 5 haftanın en düşük seviyesinde! İslam Memiş 'artık alabirsiniz' dedi

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Borcu olanlar, düğün yapacaklar için haberler iyi... Altına yatırım yapanlar ise endişeli... Uzmanlara göre bu geri çekilme normal.. ABD-Çin arasındaki anlaşmanın fiyatlar üzerinde etkili oldu. Gram altın 3 bin 927 liraya kadar geriledi. Önceki seanstan bu yana yüzde 2 değer kaybeden altın, beş haftanın en düşük seviyesini gördü.