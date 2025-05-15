Mitsubishi Electric, GENESIS'in 11'inci versiyonunu piyasaya sürdü

Mitsubishi Electric, endüstriyel veri görselleştirme ve güvenli analiz platformu olan GENESIS'in 11'inci versiyonunu piyasaya sürdü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, küçük ölçekli uygulamalardan büyük kurumsal sistemlere kadar ölçeklenebilir yapısıyla öne çıkan GENESIS 11, ek lisanslama ücretlerine gerek kalmadan genişletilebiliyor.

Platformun, dahili historian özelliği sayesinde de ayrı veri kayıt sistemlerine veya karmaşık script yapılarına ihtiyaç duyulmuyor.

Platformun ilk DOS ve Windows sürümlerinden başlayarak, 16 bitten 64 bit mimariye kadar gelişen GENESIS, gerçek zamanlı 3D görselleştirme ve uzaktan web tabanlı izleme gibi modern otomasyon ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde geliştirildi.

Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip teknoloji, ilk sürümlerinden bu yana endüstriyel ve yasal gerekliliklere uyum sağlayarak gelişim gösteriyor.

Şifreli iletişim, Microsoft Active Directory entegrasyonu ve uzaktan erişimli 3D görselleştirme gibi ileri seviye teknolojilerle donatılmış durumda olan GENESIS 11, otomotiv, yaşam bilimleri, akıllı binalar ve veri merkezleri gibi pek çok sektörde etkili çözümler sunuyor.

GENESIS 11 ile "tag" ve "client" bağlantı sınırlamalarının tamamen kaldırılması sayesinde işletmeler, performans optimizasyonu, kestirimci bakım ve veriye dayalı karar alma süreçlerini daha etkin şekilde gerçekleştirebiliyor.

Platform, üçüncü parti veri kaydedicilere ve karmaşık script süreçlerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran entegre bir endüstriyel historian ile geliyor. Bu dahili özellik sayesinde gerçek zamanlı ve geçmişe dönük veriler toplanabiliyor, analiz edilebiliyor ve görselleştirilebiliyor.

Endüstriyel iletişim protokolünü destekliyor

Üreticiler, performanslarını geliştirmek, kestirimci bakım uygulamak ve veriye dayalı kararları daha güvenle almak için bu kapsamlı veri altyapısından faydalanabiliyor.

Yeni sürümle gelen "GraphWorX" görselleştirme paketi, 3D izleme ile daha kapsamlı bir sistem farkındalığı sağlıyor. Hiyerarşik veri haritası (Treemap) kontrol özelliği ise sistemdeki normal dışı durumların hızlıca tespit edilmesini kolaylaştırıyor. Web tabanlı erişim sayesinde ekipler, operasyonları güvenli bir şekilde uzaktan yönetebiliyor.

".NET 8" altyapısı üzerine kurulu olan GENESIS 11 Mitsubishi Electric'in PLC, HMI, robot ve frekans konvertörü gibi otomasyon bileşenleriyle doğal entegrasyon sunarken, aynı zamanda OPC UA, Modbus, MQTT gibi çok sayıda endüstriyel iletişim protokolünü destekliyor.

Gelişmiş şifreleme teknolojileri ve rol tabanlı erişim kontrolleri sayesinde Microsoft Active Directory ve Azure entegrasyonları üzerinden güçlü bir siber güvenlik altyapısı sağlanıyor.

Hazır şablonlar ve kod gerektirmeyen mühendislik ortamları sayesinde GENESIS 11'in kurulumu oldukça hızlı gerçekleşiyor.

"Üreticilerin başarısı için güçlü bir araç olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Mitsubishi Electric Avrupa BV Görselleştirme ve Analitik Stratejik Ürün Müdürü Christian Nomine, yazılım sınırlamalarının kaldırılmasıyla müşterilerinin artık inovasyona ve operasyonlarını özgürce büyütmeye odaklanabildiklerini belirtti.

Nomine, tüm kritik verilerin tek bir çözümde toplanmasının, gelişmiş analiz araçları ile operasyonları sadeleştirdiğini ve güvenilirliği artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fiyatlandırma kısıtlamalarının da ortadan kalkması, üreticilerin otomasyon sistemlerini ek bir lisans ücreti ödemeden genişletmelerine olanak tanıyor. Mitsubishi Electric, GENESIS 11 ile daha güçlü, daha esnek ve geleceğe hazır bir çözüm sundu. Bu platform, dijitalleşen dünyada üreticilerin başarısı için güçlü bir araç olacak."