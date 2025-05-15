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İstanbul'da barış masasına oturan Rusya cephede ilerliyor

İstanbul'da barış masasına oturan Rusya cephede ilerliyor

İstanbul'da Rusya-Ukrayna heyetleri doğrudan müzakelere başlarken, Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

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Bakanlıktan, Ukrayna'da Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın askeri havaalanlarının altyapı tesislerini ve mühimmat depolarını vurduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 149 bölgenin ateş altına alındığı aktarıldı.

Donbas'ta bazı bölgelerin kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Batı askeri birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Torskoye yerleşim birimi, merkez askeri birliklerinin kararlı eylemleri neticesinde de Novoaleksandrovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Mihaylovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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