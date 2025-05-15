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Yunan adaları için yeni dönem! Süre uzatıldı: İşte kapıda vize ücreti

Yunan adaları için yeni dönem! Süre uzatıldı: İşte kapıda vize ücreti

Türk turistlerin adeta gözdesi haline gelen Yunan adalarına geçişi kolaylaştıran kapıda vize uygulaması bu yıl da devam edecek. Yeni dönemde geçerli olacak vize ücreti açıklandı. İşte detaylar…

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Türkiye ile Yunanistan arasında geçtiğimiz yıl hayata geçirilen kapıda vize uygulaması, yoğun talep üzerine bir yıl daha uzatıldı. Bu kapsamda, vizeyle ziyaret edilebilecek Yunan adası sayısı da 10'dan 12'ye çıkarıldı.

VİZE ÜCRETİNE YÜZDE 42 ZAM GELDİ

Yeni dönemde kapıda vize ücretinde artış yapıldı. Geçtiğimiz yıl 60 euro olan ücret, yüzde 42 oranında zamla 85 euroya yükseltildi. Ancak 18 yaş altı ziyaretçiler için vize ücreti 20 euro olarak belirlendi.

FERİBOT SEFERLERİ VE BİLET FİYATLARI

Yunan adalarına deniz ulaşımı sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yaz tarifesini duyurdu.

Seferihisar – Samos seferi: 40 euro
Kuşadası – Samos seferi: 55 euro
Dikili – Midilli Adası seferi: 45 euro

UYGULAMANIN ŞARTLARI

Kapıda vizeyle Yunan adalarına yapılacak seyahatler, en fazla 6 gece 7 günle sınırlı olacak. Vize, yalnızca tek giriş hakkı sağlayacak ve sadece başvurulan ada için geçerli olacak.

BELGELERİN EKSİKSİZ OLMASI GEREKİYOR

Vize başvurusu sırasında gerekli belgeleri sunmasına rağmen, Yunanistan polisi tarafından ülkeye girişine izin verilmeyen yolculara vize ücreti iade edilmeyecek. Bu nedenle seyahat öncesinde tüm belgelerin eksiksiz hazırlanması ve şartların dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor.

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