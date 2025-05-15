Lisedeki çifte cinayette dehşete düşüren ayrıntılar! Katil kardeşleri haraca bağlamış

Giresun'da lisedeki cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kantininde çalışan Rana Çavuş Gökçin ve Yonca Çavuş kardeşleri öldüren güvenlik görevlisinin bir kardeşi tehdit ederek zorla kredi çektirdiği, diğer kardeşe de saplantılı şekilde ilgi duyduğu ortaya çıktı. Katil eski hükümlü kadrosundan okulda işe alınmış...

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Rana Çavuş Gökçin (27) ile ablası Yonca Çavuş (30), okulun güvenlik görevlisi Abdullah Turan (55) tarafından silahla öldürüldü. Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde işlenen korkunç cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Posta gazetesinin haberine göre, katilin silahla yaralama ve tehdit suçlarından üç kez cezaevine girip çıktığı, tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan okulda işe alındığı belirlendi.

Katil ifadesinde Yonca Çavuş'a kredi için kefil olduğunu, borç ödenmeyince maaşına haciz geldiğini, sinirlenip kardeşleri öldürdüğünü söylemişti.

340 BİN LİRA VERMİŞ

Çavuş kardeşlerin yakın çevresi ise Turan'ın kardeşleri rahatsız ettiğini ve Rana Çavuş'a saplantılı bir şekilde ilgi duyduğunu dile getirdi.

Yonca Çavuş'un iki kez 170'er bin lira olmak üzere kredi çekip Turan'a verdiği iddia edilirken katilin iki kardeşten elden nakit para aldığı da öne sürüldü.

İki kardeşin dayıları Erkan Aydın, "Bu adam sadece yeğenlerimi değil okuldaki herkesi haraca bağlamıştı. Rana ve Yonca kurtulmak için tayin istemişti." dedi.

Öldürüldükleri gün, okuldaki son günleri olduğuna dikkat çeken Aydın, "Pazartesi günü başka bir okulda işe başlayacaklardı. Yonca’nın biri engelli iki oğlu vardı. Maaşı sadece çocuklarının ihtiyaçlarına yetiyordu. Buna rağmen Yonca'nın parasına göz koymuştu. Rana’nın eylülde düğünü olacaktı." dedi.