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İran'dan ABD'ye yeni nükleer teklif! 'Anlaşmaya hazırız ama...'

İran'dan ABD'ye yeni nükleer teklif! 'Anlaşmaya hazırız ama...'

İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, ABD ile sürdürülen nükleer müzakerelere dair açıklamalarda bulundu. Şemhani, nükleer anlaşma yapmaya hazır olduklarını ama bir şartları olduklarını ifade etti.

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İran dini lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani ABD merkezli NBC News'e açıklamalarda bulundu. Şemhani, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şemhani, ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında, İran'ın nükleer silah üretmemeyi taahhüt edeceğini, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ortadan kaldıracaklarını, sivil kullanım için gereken daha düşük düzeyde uranyum zenginleştirmeyi kabul edeceklerini ve uluslararası gözlemcilerin bu süreci denetlemesine izin vereceklerini belirtti.

"İRAN'IN VAZGEÇMEYECEĞİ BİR KONUDUR"

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeyeceğini dile getiren Şemhani, "Uranyum zenginleştirme, İran'ın vazgeçmeyeceği bir konudur. Ancak, güven inşa etmek amacıyla, seviyesi veya miktarı bir süreliğine değiştirilebilir." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran-ABD nükleer müzakere sürecini, Washington'daki lobiler aracılığıyla rayından çıkarmaya çalışabileceğinden endişe duyduklarını vurgulayan Şemhani, "Eğer Amerikalılar Netanyahu’nun etkisini ortadan kaldırırlarsa, İran'la nükleer anlaşmayı kolaylıkla imzalayabilirler." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinde Riyad'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nde İran'la yürüttükleri nükleer müzakerelere değinmişti.

Trump konuşmasında, "İran’la bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak bunun için İran’ın teröre ve kanlı vekâlet savaşlarına verdiği desteği sona erdirmesi gerekiyor. En önemlisi, nükleer silah elde etme çabasını tamamen, kalıcı olarak ve doğrulanabilir şekilde durdurmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konudaki görüşmelerin 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını belirtmişti.

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