BIST 9.626
DOLAR 38,69
EURO 43,53
ALTIN 3.962,24
HABER /  SPOR

Volkan Demirel Süper Lig ekibine imza atabilir! İlk görüşme gerçekleşti

Volkan Demirel Süper Lig ekibine imza atabilir! İlk görüşme gerçekleşti

16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kocaelispor'un, Volkan Demirel ile görüştüğü öne sürüldü.

Abone ol

Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'da teknik direktör çalışmaları sürüyor. Demokrat Kocaeli'den Metin Tuncay'ın haberine göre Kocaelispor yönetimi teknik direktör Volkan Demirel'le bir görüşme yaptı.

İzmit'e gelen Demirel'in yapılan görüşmede şartlarını ilettiği belirtildi.

Kocaelispor'un teklifini de alan Demirel'in durumunun bir kaç gün içinde belli olacağı belirtildi.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, şunları söyledi:

"Kocaelispor çok büyük bir camia. Birçok kişi kulübümüzde görev almak istiyor. 5-6 isimle görüşüyoruz. Bir hafta içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. Alman teknik adam Andre Breitenreiter ile de görüştük. Ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı."

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze’de can kaybı 53 bini aştı
Gazze’de can kaybı 53 bini aştı
Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı kızdırdı: Sözlerini dinleyecek zamanımız yok
Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı kızdırdı: Sözlerini dinleyecek zamanımız yok
İran'dan ABD'ye yeni nükleer teklif! 'Anlaşmaya hazırız ama...'
İran'dan ABD'ye yeni nükleer teklif! 'Anlaşmaya hazırız ama...'
İstanbul'da barış masasına oturan Rusya cephede ilerliyor
İstanbul'da barış masasına oturan Rusya cephede ilerliyor
Yunan adaları için yeni dönem! Süre uzatıldı: İşte kapıda vize ücreti
Yunan adaları için yeni dönem! Süre uzatıldı: İşte kapıda vize ücreti
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı' Motokuryeler için kayıt zorunluluğu getirildi, yeni dönem başlıyor
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı' Motokuryeler için kayıt zorunluluğu getirildi, yeni dönem başlıyor
Fahrettin Altun'dan Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
Fahrettin Altun'dan Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
CHP'li vekilin ölüm haberi çıktı! Yaşadığını sosyal medyadan duyurdu
CHP'li vekilin ölüm haberi çıktı! Yaşadığını sosyal medyadan duyurdu
Lisedeki çifte cinayette dehşete düşüren ayrıntılar! Katil kardeşleri haraca bağlamış
Lisedeki çifte cinayette dehşete düşüren ayrıntılar! Katil kardeşleri haraca bağlamış
Ukrayna lideri Zelenskiy Ankara'ya inince söyledi! Üst düzey ABD'liler gelecek
Ukrayna lideri Zelenskiy Ankara'ya inince söyledi! Üst düzey ABD'liler gelecek
PKK'nın fesih kararının ardından MSB'den açıklama
PKK'nın fesih kararının ardından MSB'den açıklama
33 yıl önce İslamiyet'i seçen İngilz yazar Aisha Wright konuştu
33 yıl önce İslamiyet'i seçen İngilz yazar Aisha Wright konuştu