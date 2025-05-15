Volkan Demirel Süper Lig ekibine imza atabilir! İlk görüşme gerçekleşti

16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kocaelispor'un, Volkan Demirel ile görüştüğü öne sürüldü.

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Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'da teknik direktör çalışmaları sürüyor. Demokrat Kocaeli'den Metin Tuncay'ın haberine göre Kocaelispor yönetimi teknik direktör Volkan Demirel'le bir görüşme yaptı.

İzmit'e gelen Demirel'in yapılan görüşmede şartlarını ilettiği belirtildi.

Kocaelispor'un teklifini de alan Demirel'in durumunun bir kaç gün içinde belli olacağı belirtildi.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, şunları söyledi:

"Kocaelispor çok büyük bir camia. Birçok kişi kulübümüzde görev almak istiyor. 5-6 isimle görüşüyoruz. Bir hafta içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. Alman teknik adam Andre Breitenreiter ile de görüştük. Ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı."