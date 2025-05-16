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Büyükçekmece Belediyesi soruşturmasında 1 tutuklama

Büyükçekmece Belediyesi soruşturmasında 1 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Büyükçekmece Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Kemal Şahin, "rüşvet verme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde 2015 ile 2025 yılları arasında inşaat ruhsatı verilen projelerde usulsüzlük yapıldığına dair iddialar üzerine başlattığı yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında iş insanı Kemal Şahin, 9 Mayıs tarihinde “rüşvet verme” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şahin, çıkarıldığı savcılıkta ifade verdikten sonra, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA RUHSATLAR, İSKANLAR VE PROJELER VAR

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada odak noktası, Büyükçekmece Belediyesi'nin son 10 yıla yakın dönemde verdiği ruhsat ve iskan izinleri oldu.

Soruşturma kapsamında belediyeye gönderilen yazı ile, 1 Ocak 2015 – 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında:

Ruhsat verilen tüm inşaat projelerinin listesi,
Bu projeleri yapan firma ve kişilerin kimlik bilgileri,
Hangi projelere iskan verildiği,
Tamamlanan inşaatların kapsamı ve içeriği
gibi bilgilerin belediye tarafından hazırlanarak emniyet birimlerine teslim edilmesi istendi.

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