Ahmet Minguzzi cinayetinde 3 ayrı kamu davası

İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehditler, hakaretler ve mezarına yapılan saldırı nedeniyle üç ayrı kamu davası açıldı. Sanıklar hakkında çeşitli suçlardan yargılamalar önümüzdeki haftalarda başlayacak.

Abone ol

İstanbul'da 2024 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit, hakaret ve suçu övme içerikli paylaşımlar ile mezarına yönelik yapılan saldırı üzerine üç ayrı ceza davası açıldı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendirdi.

Epözdemir’in açıklamasına göre, Minguzzi ailesini tehdit eden, cinayeti ve failleri öven beş çocuk hakkında “Suçu ve suçluyu övme” ile “Birden fazla kişiyle silahla tehdit” suçlarından iddianame hazırlandı. 18 yaşından küçük sanıklar hakkında açılan dava Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi’nde 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45’te görülecek.

Ayrıca, 18 yaşından büyük iki tutuklu sanık hakkında da benzer suçlamalarla “Hakaret, suçu ve suçluyu övme, birden fazla kişi ile tehdit” suçlarından Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Bu dosyada ilk duruşma 11 Haziran 2025’te saat 14.00’te yapılacak.

MEZARA SALDIRIYA AYRI DAVA

Minguzzi’nin 10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’daki mezarına yapılan saldırıya ilişkin olarak da bir tutuklu sanık hakkında “İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ayrı bir dava açıldı. Bu davanın ilk duruşması ise 27 Mayıs 2025 günü saat 11.55’te görülecek.

Aile adına açıklama yapan Avukat Rezan Epözdemir, yaşanan süreci dikkatle takip ettiklerini belirterek kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. Açılan davaların, hem mağdur aileyi hem de toplumu derinden etkileyen olayın adli sürecinde önemli bir aşama olduğu ifade ediliyor.