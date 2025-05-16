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Havlupana asılı halde bulunmuştu! Erkek arkadaşı savunmasında bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Havlupana asılı halde bulunmuştu! Erkek arkadaşı savunmasında bakın ne dedi

İzmir'in Bornova ilçesinde Duygu Bölükbaş'ın (33) evindeki havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı ile halasının yargılanmasına devam edildi.

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İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre T. (30), halası tutuksuz sanık S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Duygu Bölükbaş'ın cep telefonunun incelemesine ilişkin raporun dosyaya girdiğini söyledi.

"Kızımın yasını bile tutmuyor"

Daha sonra söz verilen Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, kızının ölümünden hemen sonra sanığın başka birisiyle yaşamaya başladığını iddia ederek, "Kızımın yasını bile tutmuyor. Ben onunla artık aynı havayı bile solumak istemiyorum. Delirmek üzereyim. Ben buraya geldikçe kızımın ölümünü hatırlıyorum. Sadece kızımı değil torunumu da kaybettim. Biz aile olarak bittik. Adalet yerini bulsun, hak ettiği cezayı alsın. Emsal bir karar olursa belki kadın cinayetleri engellenir." dedi.

Baba Selahattin Bölükbaş da adalete güvendiğini belirterek, başka ailelerin üzülmemesi için en ağır cezayı istediğini kaydetti.

Savunması için söz verilen sanık Emre T. ise haklıyken haksız çıkarıldığını savunarak, "İnsanın kendi sevdiğini yaşatmaya çalışması suç mu? Hakkımda yalan yanlış beyanlar veriyorlar. Tahliye değil beraat istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, kovuşturmanın genişletilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, kovuşturmanın genişletilmesi talebini reddetti. Esas hakkında mütalaa için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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