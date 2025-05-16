Kuveyt Türk'ten yılın ilk çeyreğinde 10,5 milyar lira net kar

Kuveyt Türk, yılın ilk çeyreğinde 10,5 milyar lira net kar elde etti.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Kuveyt Türk'ün toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 795,5 milyar liraya, kullandırılan fon büyüklüğü ise 482,5 milyar liraya yükseldi.

Bankanın net karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,8 artarak 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Öz varlıklarını 91,5 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 957,9 milyar liraya ulaştıran banka, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korudu, katılım finans kuruluşları arasında da ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

"Sektöre değer katmaya ve yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini belirtti.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına sadece bugünün koşullarıyla değil, geleceğin beklentileriyle de yanıt vermeye çalıştıklarını aktaran Uyan, şunları kaydetti:

"Katılım finans ilkelerinden ödün vermeden dijitalleşme ve verimlilik odaklı stratejilerimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Kuveyt Türk Finans Grubu anlayışıyla iştiraklerimizle birlikte 360 derece hizmet sunmaya devam ederken, dijital kanallarda sunduğumuz çözümleri kullanıcı deneyimini önceliklendirerek geliştiriyoruz."

Uyan, operasyonel süreçleri ise teknolojik gelişmelerle uyumlu şekilde sadeleştirdiklerini ve hızlandırdıklarını kaydederek, "2025'in ilk çeyreğinde de bu bütüncül yaklaşımımızın olumlu yansımalarını net şekilde gördük. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin güvenilir çözüm ortağı olma hedefiyle çalışmaya, sektöre değer katmaya ve yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.