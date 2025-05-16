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MSB'den Tuncer Bakırhan'a 'korucular' yanıtı

MSB'den Tuncer Bakırhan'a 'korucular' yanıtı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), korucular için 'Çoban olsunlar' açıklamasını yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a yanıt verdi. Açıklamada; korucuların hedef alındığı belirtilerek "Milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın fesih bildirisinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yaptığı açıklamada "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullanmasına yanıt verdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır.

'KORUCULARIMIZI HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR'

Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."

MSB
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