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Eski Çad Başbakanı Masra gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski Çad Başbakanı Masra gözaltına alındı

Çad’da eski Başbakan ve muhalif Dönüşümcüler Partisi Genel Başkanı Succes Masra’nın gözaltına alındığı bildirildi.

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Dönüşümcüler Partisinin Facebook hesabından, Masra’nın, başkent Encemine’deki konutundan askerler tarafından zorla çıkarıldığı görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, Gassi bölgesinde bulunan ikametgahından askerler tarafından zorla çıkarılan Masra'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Eski Başbakan Masra, 6 Mayıs 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 18’ini alarak Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno’nun ardından ikinci olmuştu.

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