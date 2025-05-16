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Çanakkale'de güpegündüz vahşet! Zeynep genç yaşta katledildi, kocası kaçarken yakalandı

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Çanakkale'de güpegündüz vahşet! Zeynep genç yaşta katledildi, kocası kaçarken yakalandı

Çanakkale'de cadde üzerinde eşler arasında çıkan tartışma feci bitti. Uğur Zan, 25 yaşındaki eşi Zeynep Zan'ı silahla başından vurarak öldürdü. Katil koca kaçmaya çalışırken polise yakalandı.

Çanakkale'de güpegündüz vahşet! Zeynep genç yaşta katledildi, kocası kaçarken yakalandı - Resim: 1

Uğur Zan (34), 17 EE 166 plakalı motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25), 34 GGZ 686 plakalı kiralık otomobille takip etti.

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Çanakkale'de güpegündüz vahşet! Zeynep genç yaşta katledildi, kocası kaçarken yakalandı - Resim: 2

Zeynep'i kocası başından vurdu

İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikiliden Uğur Zan, yanındaki tabancayla ateş ettiği Zeynep Zan'ı kafasından yaraladı.

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Çanakkale'de güpegündüz vahşet! Zeynep genç yaşta katledildi, kocası kaçarken yakalandı - Resim: 3

Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Çanakkale'de güpegündüz vahşet! Zeynep genç yaşta katledildi, kocası kaçarken yakalandı - Resim: 4

Olay yerinde can verdi

Ekipler, Zeynep Zan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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