Çanakkale'de güpegündüz vahşet! Zeynep genç yaşta katledildi, kocası kaçarken yakalandı
Çanakkale'de cadde üzerinde eşler arasında çıkan tartışma feci bitti. Uğur Zan, 25 yaşındaki eşi Zeynep Zan'ı silahla başından vurarak öldürdü. Katil koca kaçmaya çalışırken polise yakalandı.
Uğur Zan (34), 17 EE 166 plakalı motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25), 34 GGZ 686 plakalı kiralık otomobille takip etti.
Zeynep'i kocası başından vurdu
İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikiliden Uğur Zan, yanındaki tabancayla ateş ettiği Zeynep Zan'ı kafasından yaraladı.
Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Ekipler, Zeynep Zan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.