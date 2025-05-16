Barış masasında kritik gün: Türkiye-Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki üçlü görüşme gerçekleştirildi. Görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

Abone ol

İstanbul, bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline geldi. 15 Mayıs 2025’te, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen barış görüşmeleri, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Ancak, ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ne de ABD Başkanı Donald Trump’ın zirveye katılması, beklentileri gölgeledi. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı sona erdi. Görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

"Rusya, gerçekçi olmayan taleplerde bulunuyor"

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Ukraynalı bir diplomatik kaynak, Rusya'nın Dolmabahçe'de yapılan görüşmelerdeki taleplerinin gerçekçi olmadığını ve daha önce ele alınanların da ötesine geçtiğini söyledi. Kimliğinin paylaşılmaması koşuluyla bilgie veren kaynağın iddiasına göre, Rusya, görüşmeler sırasında Ukraya'nın ateşkes için topraklarından çekilmesini talep etti.

Rusya'nın taleplerinin gerçeklikle bağlantısının olmadığını söyleyen kaynak, Rusya'nın yapıcı olmayan şartlar öne sürdüğünü belirtti, "Ukrayna gerçek bir ateşkese ve herhangi bir önkoşulun olmadığı gerçek bir barış sürecin hazır" ifadelerini kullandı.

AFP haber ajansına konuşan Ukraynalı bir kaynak da Moskova'nın Kiev'den daha fazla topraktan geri çekilmesini istediğini belirtti.

Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dolmabahçe'de yapılan Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının açılışında konuştu, bunun iki ülke arasında Mart 2022'den bu yana yapılan ilk yüz yüze görüşme olduğuna dikkat çekti.

Bakan Fidan, açılış konuşmasında, "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın barış çağrılarına Putin ve Zelenski'nin kulak vermiş olmasını oldukça önemli bulduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Fidan, "Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan görüşmelere hazır olmaları, bu kritik aşamayı, bugünkü aşamayı mümkün kılmıştır. Takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri bizi barışı götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacaktır. Taraflar, bu yollardan hangisini seçeceklerine kendileri, kendi iradeleriyle karar vereceklerdir" diye konuştu.

Savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin gösterdiği çabaları da hatırlatan Fidan, "Her iki tarafın temsilcilerini Türkiye'de misafir ediyor olmamız savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir" dedi.

Ukrayna'dan 3 şart

Türk, ABD'li ve Ukraynalı yetkililer Dolmabahçe'de.Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmede Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, barışın Rusya'nın 30 günlük ateşkesi kabul etmesi, kaçırılan çocukların geri dönmeleri ve tüm savaş esirlerinin takasının sağlanmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

Umerov, yaptığı Facebook paylaşımında Ukrayna heyetinin "sürdürülebilir adil barışı sağlayacak gerçek yollar bulmak için" geldiğini söyledi.

Ukraynalı bir yetkili ise Rusya'nın İstanbul görüşmelerini 2022 müzakerelerine uydurma denemelerinin başarısız olacağını belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları Rusya-Ukrayna görüşmelerinin kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

Kremlim'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov. Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının başlaması beklenirken görüşmelere dair Kremlin'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "Umarız Ukrayna ve Rus heyetleri arasındaki doğrudan görüşmeler en kısa sürede başlar" denildi.

Trump'ın Putin ile olası görüşmeye dair sözlerine ilişkin yapılan açıklamada ise böyle bir görüşmenin ABD-Rusya bağları için temel önemde olduğu ancak bu tür görüşmeler öncesindeki hazırlık sürecinin uzun olabileceği belirtildi.

İstanbul'da 3'lü zirve

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Mayıs'ta teklif ettiği İstanbul'da barış masası bugün yeniden kuruldu. Dün yapılması beklenen görüşmeler, iki tarafın da birbirini suçlamasıyla gerçekleşemedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'ya geldi fakat Rus lider Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle İstanbul'a geçmeyeceğini belirtti. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek görüşmelere Rus ve Ukrayna heyetleri katıldı. Ayrıca ABD, Ukrayna, Türkiye ve Rusya, Ukrayna, Türkiye arasında üçlü görüşmelerinin ilki bugün yapıldı, görüşme 1,5 saat sürdü.

ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg'un bulunduğu belirtildi. Ukrayna heyetinde ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın görüşmeye katıldığı kaydedildi.

"Putin ile en kısa zamanda görüşeceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Abu Dabi'de düzenlenen bir iş toplantısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "en kısa sürede" görüşmek istediğini dile getirdi. Trump, Rus liderle görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak, "Bunu ayarlayabildiğimiz anda buradan ayrılıp onunla görüşmeye gideceğim" dedi.

NATO Genel Sekreteri'nden açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yorumunda "Ukraynalıların masaya gelmesi çok iyi. Tüm baskı Putin'in üzerinde" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise üst düzey Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da ABD temsilcisi Kellogg'un yanı sıra Fransız, İngiliz ve Alman yetkililerle görüştüğü bilgisi verildi.