BIST 9.554
DOLAR 38,84
EURO 43,47
ALTIN 3.969,41
HABER /  DÜNYA

110 binden fazla kişi işsizlik maaşını kaybedecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
110 binden fazla kişi işsizlik maaşını kaybedecek

Belçika'da federal hükümetin işsizlik ödeneklerinde yapacağı sınırlama sonucunda 113 bin kişinin işsizlik maaşını kaybedeceği bildirildi.

Abone ol

De Morgen gazetesinde yer alan habere göre, Belçika'da federal hükümet işsizlik yardımlarını en fazla iki yılla sınırlamaya karar verdi.

2026'nın başında yürürlüğe girmesi planlanan yeni uygulama kapsamında 113 bin kişi, faydalanmakta olduğu işsizlik maaşı hakkını kaybedecek.

Uzun süreli tıbbi sorunları bulunan ancak çalışmaya tamamen uygun olmadığı yönünde raporu olmayan kişilere yönelik koruma ödeneği de kaldırılacak.

30 yıldan fazla çalışmış olan 55 yaş üstü kişilere ise istisna uygulanacak. Bu kişiler işsizlik yardımı almayı sürdürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Kürşad Zorlu'dan Türk dünyası mesajları
AK Partili Kürşad Zorlu'dan Türk dünyası mesajları
İstanbul barajlarında endişelendiren düşüş...
İstanbul barajlarında endişelendiren düşüş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz
Ukrayna'dan Rusya'ya müzakerelerle ilgili kötü haber
Ukrayna'dan Rusya'ya müzakerelerle ilgili kötü haber
MSB'den Tuncer Bakırhan'a 'korucular' yanıtı
MSB'den Tuncer Bakırhan'a 'korucular' yanıtı
Eski Çad Başbakanı Masra gözaltına alındı
Eski Çad Başbakanı Masra gözaltına alındı
Barış masasında kritik gün: Türkiye-Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
Barış masasında kritik gün: Türkiye-Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
NATO'da yolsuzluk soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
NATO'da yolsuzluk soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada
Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada
Eurovision provalarında protesto edilen İsrail için canlı yayın önlemi
Eurovision provalarında protesto edilen İsrail için canlı yayın önlemi
DMM "Yeni yargı paketiyle 12 yıl cezaya 9 ay hapis" iddiasını yalanladı
DMM "Yeni yargı paketiyle 12 yıl cezaya 9 ay hapis" iddiasını yalanladı
Trump bütçesi kıstı Voice of America'da personel kıyımı
Trump bütçesi kıstı Voice of America'da personel kıyımı