Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu’nda konuştu. Erdoğan, "Gazze'de ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken iştiyak ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması, Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu'na katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin "Ukrayna'da silahların susması için kritik bir virajdayız. Barış için fırsat penceresi aralandı. Taraflar adil ve kalıcı barışta uzlaşmalı. İstanbul'da şu anda Dışişleri Bakanımın riyasetinde iki ülke arasında görüşmeler sürüyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Diyalog kanalları açık olmalı fırsat heba edilmemeli. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu. Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır." şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca, "Gazze'de ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken iştiyak ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması, Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

"Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var. Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa Kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız."

"Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretler faydalıdır."

"Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart"

"Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimizin güncellenmesinin tedarik zincirlerinin güvenliğine katkı sunacağı kanaatindeyiz. İnsanlarımızın ve dolayısıyla mal, hizmet ve sermayenin hareketliliğini kısıtlayan Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart."

Rusya-Ukrayna savaşı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz

"Ukrayna'da silahların susması için kritik bir virajdayız. Barış için fırsat penceresi aralandı. Taraflar adil ve kalıcı barışta uzlaşmalı. İstanbul'da şu anda Dışişleri Bakanımın riyasetinde iki ülke arasında görüşmeler sürüyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Diyalog kanalları açık olmalı fırsat heba edilmemeli. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu. Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile sohbet etti.

"(Rusya-Ukrayna) Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemli.

Avrupa'ya Gazze mesajı

Gazze'de 20 aydır eşi görülmemiş bir felaket yaşanıyor. Buna dur demek, artık yeter demek mecburiyetindeyiz. Netanyahu'nun saldırgan tutumu, tüm bölgemizi, farklı inançtan insanları tehlikeye atıyor.

Gazze'de ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken iştiyak ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Gazze'de insanların açlığa mahkum olmasında Avrupa'nın kayıtsız kalması insani yönle bağdaşmaz. Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması, Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz"

Erdoğan, zirve kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Suriye

Suriye'de 14 yıldır süren çatışmaların sona ermesi ile yeni ve umut dolu sayfa açıldı. Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıklaması kıymetli bir adım. Trump bölgesel istikrara verdiği önemi göstermiştir. Diğer ülkelere örnek olmasını diliyoruz. AB tarafından sabık rejime getirilen yaptırımların ivedilikle kaldırılmasını, yeniden imar faaliyetleri için mali destek sağlanmasını bekliyoruz."