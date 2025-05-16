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İstanbul barajlarında endişelendiren düşüş...

İstanbul barajlarında endişelendiren düşüş...

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 78.75'e geriledi. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 olarak ölçülmüştü.

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İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son dönemlerde düşüş yaşanıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 78.75 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.12 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 45.45 ile Istrancalar Barajı oldu.

16 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde:

• Alibey Barajı yüzde 58.46

• Büyükçekmece Barajı yüzde 69.39

• Darlık Barajı yüzde 81.49

• Elmalı Barajı yüzde 91.12

• Istrancalar Barajı yüzde 45.45

• Kazandere Barajı yüzde 89.4

• Pabuçdere Barajı yüzde 89.01

• Sazlıdere Barajı yüzde 57.37

• Terkos Barajı yüzde 78.77

• Ömerli Barajı yüzde 91.2

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