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Anadolu Sigorta'dan Honda motosiklet sahiplerine kasdoda indirim

Anadolu Sigorta'dan Honda motosiklet sahiplerine kasdoda indirim

Honda Motosiklet, Anadolu Sigorta işbirliğiyle özel kapsamlı kasko sigortası hizmetini müşterilerine sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin sürüş güvenliğine yönelik çalışmalarına devam eden Honda Motosiklet, yeni bir işbirliğine imza attı.

Anadolu Sigorta ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde, Honda markalı motosiklet sahipleri için özel olarak tasarlanan yeni kasko sigortası, hizmete sunuldu.

Honda motosiklet sahipleri, bu yeni kasko ürünü kapsamında çarpışma, devrilme, düşme, yuvarlanma gibi kazaların yanı sıra çalınma, yangın, sel, deprem ve teknik hatalardan kaynaklanan risklere karşı geniş kapsamlı bir güvence sağlıyor. Hatalı akaryakıt dolumu, anahtar çalınması gibi durumların da poliçe kapsamına dahil edildiği üründe, kask, çanta ve koruma kıyafetleri gibi sürüş güvenliği için kritik öneme sahip ekipmanlar, sigorta teminatı dahilinde korunuyor.

Sigorta kapsamında, ileri sürüş eğitimi alan motosiklet kullanıcılarına özel indirim uygulanıyor. Anadolu Sigorta'nın Türkiye genelindeki yaygın anlaşmalı servis ağı sayesinde olası bir hasar durumunda motosikletler, hızlı ve güvenilir şekilde onarılabiliyor.

Motosikletleri için Türkiye genelindeki anlaşmalı servis istasyonlarının tamamından hizmet alabilen sürücülere, günün her saati yol yardımı da sunuluyor. Motosikletin çekilmesi, tamirciye nakli ya da yerinde onarım gibi birçok hizmet de ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

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