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Bursa'da iş kazası: 1 ölü

Bursa'da iş kazası: 1 ölü

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada iş kazası meydana geldi. İşçi Soner Saruhan (35) vincin indirdiği makinenin altında kalarak yaşamını yitirdi.

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Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (NOSAB) bir fabrikada işçi olarak çalışan Soner Saruhan (35), vinç tarafından iş yerine indirilen makinenin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı makinenin altından çıkarılan Saruhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Saruhan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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