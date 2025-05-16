Tuncer Bakırhan'dan tepki çeken çoban sözlerinde geri adım

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, güvenlik korucularına yönelik "korucular çobanlık" yapsın' sözlerine ilişkin, "Yanlış ifade edilmiş olabilir, emin olun bir kastım yok." dedi.

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Bakırhan, TV100'de katıldığı programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk ve Kürtlerin yüzyıllardır aynı coğrafyada yaşadığını söyleyen Bakırhan, kendilerinin müzakere partisi olduğunu ve tüm hassasiyetleri gözeterek hareket ettiklerini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesinin ardından isim değiştirip faaliyetlerine devam edeceği iddialarına ilişkin Bakırhan, Kürtlerin bu kaygıları güçlendirecek bir pratiğinin olmadığını dile getirdi.

Bakırhan, güvenlik korucularına yönelik açıklamasının sorulması üzerine, kendisini tam olarak ifade edemediğini, açıklamasında bir kasıt olmadığını söyledi.

Kendi ailesinin de hayvancılıkla uğraştığını, tüm geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını belirten Bakırhan, "Koruculuk neyin bir sonucudur? Mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur. Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıkan bir zemindir. Bu mesele çözülecekse tabii ki onlara da bir hal yol bulunmalıdır. Onu demek istedim. Ama yanlış ifade edilmiş olabilir, emin olun bir kastım yok. Kendimizin yaptığı bir işi önermem onları küçümsemek ya da başka bir kasıtla söylenmiş bir şey değil. Kendimizin yaptığı bir iştir." ifadelerini kullandı.