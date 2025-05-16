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Meloni'den Putin'e eleştiri

Meloni'den Putin'e eleştiri

İtalya Başbakanı Meloni, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefli barış müzakereleri için İstanbul'a gelmemesine işaret ederek "dünyanın kimin müzakere masasına oturmak istediğini, kimin istemediğini gördüğünü" söyledi.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'nde konuştu.

Meloni, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı 11 Mayıs'ta yapılan genel seçimdeki zaferi nedeniyle tebrik ederek "Avrupa, Rama'nın kararlılığına ve ruhuna yeniden güvenebilir" dedi.

Tiran'ın ilk kez AST Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını ve bunun önemli olduğunu belirten Meloni, Avrupa kimliğinin, coğrafyadan önce tarihin ortaya koyduğu bir olgu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Meloni, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olduğunu ve Batı Balkan genişlemesini desteklediğini ifade etti.

Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceklerini belirten Meloni, şöyle konuştu:

"Ukrayna halkının kahramanlık ve azmi bize her gün Avrupa'nın ne olduğunu ve ortak kimliğimizin en derin yönünün özgürlük olduğunu hatırlatıyor. Özgürlüğümüzü savunuyor ve barış istiyoruz. Volodimir (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski) ve Ukrayna sadece barış istiyor."

'BARIŞI KİM İSTİYOR, KİM İSTEMİYOR GÖRÜLDÜ'

Meloni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış müzakereleri için İstanbul'a gelmemesine işaret ederek "Tüm dünya dün kimin müzakere masasına oturmak istediğini, kimin istemediğini gördü. Diğer bir anlamda barışı kim istiyor, kim istemiyor görüldü. Dün yaşananları aksilik olarak nitelendirip havlu atmamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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