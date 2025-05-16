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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Moda da son moda idefix’te!

Moda da son moda idefix’te!

Online alışverişin güvenilir adresi idefix, şimdi modaya da yön veriyor. Kadın, erkek ve çocuk giyiminden ayakkabı ve aksesuara, modaya dair neye ihtiyacınız varsa, geniş ürün yelpazesi ve alışveriş kolaylığıyla artık idefix.com’da…

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idefix, moda ürünlerini duyurduğu yeni kampanyasında, "Modada Son Moda idefix" diyor. Giyim alışverişinde fırsatları kaçırmam diyenler de, en yeni ve trend ürünleri takip edenler de artık idefix'de buluşuyor. Bilinen ve tercih edilen tüm markaları online alışverişin kolaylığı ve kaçırılmayacak indirimler ile müşterilerine sunan idefix; elbiselerden şortlara, güneş gözlüklerinden taytlara, kol saatlerinden denim parçalara kadar geniş ürün seçkisiyle her zevke hitap ediyor.

idefix sunduğu tüm kampanya ve indirimlerin üzerine müşterilerine moda kategorisine özel ek avantajlar da sunuyor. Mayıs ayına özel hazırlanmış, 500 TL'ye varan indirim kuponları idefix.com'da ve idefix mobil uygulamasında müşterilerin kullanımlarını bekliyor.

Tarzına Ne Yakışıyorsa, Şimdi idefix'te

Baharın enerjisini stiline yansıtanlardan yaza hazırlık yapanlara, sabah işe giderken ayakkabı arayanlardan, akşam şık bir buluşma için hazırlananlara kadar; giyimden ayakkabıya, aksesuardan çanta ve kozmetik ürünlerine kadar ihtiyacınız olan her şey idefix'te sizi bekliyor. Üstelik her tarza, her bütçeye uygun seçeneklerle…

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