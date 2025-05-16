Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletmek için çalışacaklarını belirterek, Almanya Başbakanı Merz'i Türkiye'ye davet etti.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Arnavutluk’ta Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya’nın köklü ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğunu, yeni dönemde de iki ülke arasındaki iş birliğini ilerletmek için çalışacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini, aralanan fırsat penceresini kaçırmadan barış için gösterilen gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz’i Türkiye’ye davet etti, Almanya Başbakanı da en kısa sürede Türkiye’ye geleceğini ifade etti.