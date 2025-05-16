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Rus piyasaları İstanbul’daki barış müzakerelerine olumlu tepki verdi

Rus piyasaları İstanbul’daki barış müzakerelerine olumlu tepki verdi

İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ardından Rusya'da piyasalar, yükseldi.

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Rusya'da piyasalar, İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerden olumlu etkilendi.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,73 değer kazanarak 2.860 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,72 artışla 1.122 puana yükseldi.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 81,6 seviyesinden işlem görüyor.

MÜZAKERELER YAPICI GEÇTİ

Rusya ve Ukrayna heyetleri, bugün İstanbul’da doğrudan müzakereler gerçekleştirdi.

İki ülkenin heyet başkanları, yaptıkları açıklamalarda, müzakerelerin “yapıcı” geçtiğini söyledi.

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