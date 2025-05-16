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Paralar faize gidiyor! Kulüp resmen duyurdu! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması!

Paralar faize gidiyor! Kulüp resmen duyurdu! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması!

Beşiktaş, Bankalar Birliği amlaşmasında yaklaşık 1.3 milyar lira ödeme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

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Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Bankalar Birliği Konsorsiyomu anlaşması kapsamında yaklaşık 1.3 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini duyurdu.

Buna göre siyah-beyazlılar, Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank'a toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde kredi ödemesi gerçekleştirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,

"Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş ‘ye konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir." ifadeleri yer aldı.

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