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Macron: Putin'in Ukrayna'da ateşkes talebine yanıt vermemesi kabul edilemez

Macron: Putin'in Ukrayna'da ateşkes talebine yanıt vermemesi kabul edilemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes sağlanması talebine yanıt vermemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Macron, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın da telefon üzerinden katıldığı ortak bir görüşme gerçekleştirdi.

Macron, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Zelenski ve adı geçen Avrupalı mevkidaşlarıyla, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerini görüştüklerini ifade etti.

Trump ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Putin'in 2. kez Amerikalıların ateşkesle ilgili taleplerine yanıt vermemesinin "kabul edilemez" olduğunu söylediğini aktaran Macron, ateşkesin sağlanamadığını ve müzakerelerde karar verici yetkililer arasında toplantı yapılamadığını vurguladı.

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