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İran, ABD'nin iddiasının aksine yazılı nükleer anlaşma teklifi almadığını duyurdu

İran, ABD'nin iddiasının aksine yazılı nükleer anlaşma teklifi almadığını duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine, bu ülkeden yazılı bir anlaşma metni almadıklarını belirtti.

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Erakçi, X hesabından paylaştığı mesajında, "İran'a ABD'den doğrudan veya dolaylı olarak yazılı bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililerin İran ile nükleer görüşmelere dair "çelişkili" açıklamalar yaptığını savunan Erakçi, "İran yine de kararlı ve açık sözlü. Haklarımıza saygı gösterin ve yaptırımlarınızı sonlandırın o zaman bir anlaşmaya varırız." mesajını paylaştı.

Erakçi, İran'ın "barışçıl amaçlar uğruna zorlukla elde ettiği zenginleştirme hakkından vazgeçtiği hiçbir senaryonun olmayacağını" ve "dayatmaları" da kabul etmeyeceğini belirtti.

ABD basınında dün yer alan haberde, Amerikalı müzakerecilerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılan nükleer görüşmelerde İran heyetine yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sunduğunu yazmıştı.

Trump da konuya ilişkin soruya, "Evet bir teklif var. Ama (İran) hızlı hareket etmeli, aksi takdirde kötü şeyler olacak." ifadeleriyle yanıt vermişti.

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