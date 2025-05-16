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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç seçim kararını verdi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç seçim kararını verdi

Galatasaray’a şampiyonluğu kaptıran Fenerbahçe’de, kongre üyelerinin imza toplama girişimleri sonrası yönetim eylül ayında seçim kararı aldı.

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Şampiyonluğu bu sene de Mourinho ile Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Kongre üyelerinin imza toplama girişimlerinin başarıya ulaşmasının ardından Fenerbahçe yönetiminden de karşı hamle geldi. 

7000'LER KONUŞULUYORDU

Olağanüstü kongre için 7000'lere yakın imza sayısının konuşulmasının ardından Ali Koç yönetimi seçim kararı aldı. 

Ancak seçim haziran ya da temmuz ayında değil eylül ayında gerçekleştirilecek. Bu da transfer döneminin Ali Koç yönetiminde geçeceği anlamına geliyor. 

"İMZA TOPLAMAYA DEVAM"

İşte bu nedenle kararı beğenmeyen kongre üyeleri, imza toplama çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti. Kongre üyeleri seçimin erkene çekilmesi ve Koç'un görevi bıraktığını açıklamasını istiyor. 

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