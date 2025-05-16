AKOM ve uzmanlardan kuvvetli yağış alarmı

İstanbul ve Marmara genelinde yarın kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına bekleniyor; uzmanlar ve AKOM, vatandaşları sel ve hortum riskine karşı uyardı.

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İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bugün yerel olarak görülen yağış, yarın kent genelini etkisi altına alacak. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya'da yağışın şiddetleneceğini bildirdi.

MARMARA GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Yarına gelindiğinde İstanbul dahil olmak üzere Marmara geneli, Ayvalık, Manisa ve İzmir hattında kuvvetli yağış görüleceğini kaydeden Çalışkan, yağmurun zaman zaman doluya dönebileceği uyarısında bulundu.

Çalışkan aynı zamanda yer yer hortum oluşabileceğini de kaydetti.

İstanbul'da bazı noktalarda alt yapı kaynaklı sel olayı görülebileceği uyarısında bulunan Çalışkan, megakentteki kuvvetli yağışın pazar günü etkisini yitireceğini söyledi.

AKOM'DAN UYARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), tarafından da yarın için bir uyarı yapıldı.

Yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin bu gece itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı.

Sistemin etkisiyle yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

BATI DIŞINDA KALAN YERLER BUNALACAK

Yurdun batısında durum böyleyken, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise bunaltıcı bir hava olacak.

Çöl tozu etkisine girecek olan bu bölgelerde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ise mevsim normallerine yükselecek.