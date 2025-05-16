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İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldürdü

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldürdü

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda, bıçaklı saldırıda bir memuru yaraladığı iddiasıyla bir kişiyi, silahla vurarak öldürdü.

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İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, bir polisi yaraladığı iddiasıyla bir şüphelinin ateş açılıp "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderdiğini açıklayan İsrail polisi, olay yerinde öldürülen şüphelinin kimliği hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı.

Yaralanan İsrail polisinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtilirken durumu hakkında net bilgi verilmedi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ağır yaralı biçimde yerde kanlar içinde yatan bir kişinin etrafında polislerin toplandığı görülüyor.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ve çevresinde yoğun biçimde konuşlandı.

AA muhabiri, olayın ardından İsrail polis helikopterlerinin Eski Şehir üzerinde uçmaya başladığını bildirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin Filistinlilerin eylemlerine karşı, özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra kullandığı, orantısız güç uluslararası hak örgütlerince eleştiriliyor.

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