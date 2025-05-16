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Dere yatağında vahşet! Bıçaklanmış halde bulundu…

Dere yatağında vahşet! Bıçaklanmış halde bulundu…

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, her gün işe giderken dere yatağını kullandığı öğrenilen 40 yaşındaki Haydar Çakmak, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi bıçaklanmış halde dere yatağında ölü bulundu.

Mürsel Uluç Mahallesi'ndeki dere yatağında kavga sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Haydar Çakmak'ın (40) hareketsiz halde yattığını ve vücudunun bazı yerlerinde bıçak darbelerinin olduğunu gördü.

Sağlık ekipleri ise Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakmak'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Katil zanlısı veya zanlılarının yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Çakmak'ın her gün işine yaya olarak söz konusu dere yatağını kullanarak gidip geldiği öğrenildi.

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