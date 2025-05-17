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Berber dükkanına silahlı saldırı! Çırak öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Berber dükkanına silahlı saldırı! Çırak öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan çırak hayatını kaybetti.

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 2. Kanal Caddesi'ndeki berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, içeride bulunanlara silahla ateş etti.

Saldırıda iş yerinde çalışan Suriye uyruklu çırak Ali Elhalifa (21) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Elhalifa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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