7 üniversiteye yeni rektör ataması! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 7 üniversiteye yeni rektör atandı. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kapadokya Alan Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, YÖK ve Sayıştay’a da üst düzey isimler görevlendirildi.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Buna göre, Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer;

Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya,

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen,

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş,

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel,

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse,

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

Diğer atalamalar ise şu şekilde;

Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran getirilirken, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.

Kapadokya Alan Başkanlığına da Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay getirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine, Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun ataması yapıldı.

Sayıştay Savcılığına da Halil Cem Öztürk getirildi.