Yunanistan’ı sahra tozu kapladı

Yunanistan’da Büyük Sahra’dan gelen çöl tozu, başkent Atina başta olmak üzere geniş bir bölgede etkili oldu. Girit’ten Ege’ye kadar yayılan toz bulutu, görüş mesafesini düşürerek günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uzmanlar, özellikle hassas grupların tedbirli olmasını öneriyor.

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Yunan meteoroloji uzmanlarının "Büyük Sahra tozu” olarak adlandırdıkları çöl tozu, bugün başta başkent Atina olmak üzere birçok kentin üzerini örttü.

BİRÇOK YERDE ETKİLİ OLDU

Atina'da tüm şehrin üzerini kaplayan toz, bazı bölgelerde görüş mesafesini de kısalttı.

Çöl tozu, Girit Adası'ndan Mora Yarımadası'na, Orta Yunanistan'dan Ege'ye kadar birçok yerde etkisini gösterdi.