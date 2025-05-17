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Kına gecesinde feci olay! Düğün salonunda disko topu düştü yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kına gecesinde feci olay! Düğün salonunda disko topu düştü yaralılar var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kına gecesi sırasında disko topunun düşmesi sonucu aralarında gelinin de olduğu 3 kişi yaralandı.

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 Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan bir düğün salonunda avukat B.M. (28) ve eczacı B.S'nin (28) kına gecesi sırasında hareketli disko topu (aynalı küre) yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

Gelin hastaneye kaldırıldı

Küre, düştükten sonra pistte dans eden gelin ve 2 misafire çarptı.

Yaralanan gelin B.S. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi, diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kına gecesinde feci olay! Düğün salonunda disko topu düştü yaralılar var - Resim: 0

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