Üç yeni bölge idare mahkemesi kuruldu! Karar Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığınca, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de bölge idare mahkemesi kurulmasına karar verildi.

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Adalet Bakanlığının, Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. ve 3. maddeleri uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Bölge İdare Mahkemesi ile Diyarbakır'da 2. Vergi Mahkemesinin kurulmasına karar verildi.

Karara göre, Antalya Bölge İdare Mahkemesinin yargı çerçevesi Antalya, Burdur ve Isparta, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin yargı çerçevesi Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş, Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin yargı çerçevesi ise Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illeri olacak.