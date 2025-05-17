BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01
HABER /  GÜNCEL

Yola çıkacaklar dikkat! Seferler peş peşe iptal ediliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler peş peşe iptal ediliyor

İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Abone ol

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kına gecesinde feci olay! Düğün salonunda disko topu düştü yaralılar var
Kına gecesinde feci olay! Düğün salonunda disko topu düştü yaralılar var
Üç yeni bölge idare mahkemesi kuruldu! Karar Resmi Gazete'de
Üç yeni bölge idare mahkemesi kuruldu! Karar Resmi Gazete'de
Berber dükkanına silahlı saldırı! Çırak öldü
Berber dükkanına silahlı saldırı! Çırak öldü
Yunanistan’ı sahra tozu kapladı
Yunanistan’ı sahra tozu kapladı
7 üniversiteye yeni rektör ataması! Resmi Gazete'de yayımlandı
7 üniversiteye yeni rektör ataması! Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'de 11 mahkum hapishaneden kaçtı
ABD'de 11 mahkum hapishaneden kaçtı
Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaraylılara isyan etti!
Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaraylılara isyan etti!
Dere yatağında vahşet! Bıçaklanmış halde bulundu…
Dere yatağında vahşet! Bıçaklanmış halde bulundu…
Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
Bursa’da define faciası: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa’da define faciası: 1 ölü, 3 yaralı
AKOM ve uzmanlardan kuvvetli yağış alarmı
AKOM ve uzmanlardan kuvvetli yağış alarmı
Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen 2 şüpheli yakalandı