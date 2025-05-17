Park halindeki araçlardan para ve altın çaldılar!

Adana'da park halindeki 4 araçtan altın, döviz ve eşya çalan 3 şüpheli tutuklandı.

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Merkez Sarıçam ilçesinde 22 Nisan-5 Mayıs'ta bulvar, cadde ve mezarlık gibi yerlerde park halindeki 1 cip ile 3 otomobilden yaklaşık 500 bin lira tutarında altın, döviz ve eşya çalındı.

Araç sahipleri B.B, A.K, İ.O. ve M.E'nin ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlık olaylarına karıştığını belirlediği P.G, D.D. ve Y.B.T'yi yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.