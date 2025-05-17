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MHP'li isimden CHP'li belediyeye Latife Hanım Köşkü tepkisi

MHP'li isimden CHP'li belediyeye Latife Hanım Köşkü tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, tadilat gerekçesiyle kapatılan Latife Hanım Köşkü Anı Evi'nin yaklaşık 4,5 yıldır açılamadığını belirterek, sorumlu olan yerel yönetimleri, Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'deki mirasına sahip çıkmaya davet etti.

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Altınkeser, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, köşkün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın ailesine ait olduğunu ve annesi Zübeyde Hanım'ın da ömrünün son günlerini burada geçirdiğini anımsattı.

Müze olarak hizmet veren köşkün 30 Ekim 2020'deki depremde orta derece hasar aldığını vurgulayan Altınkeser, şunları kaydetti:

"Bina için güçlendirme çalışmaları başlatıldığı için burası kapatıldı. Daha sonra tadilat işlemleri başlıyor fakat 4,5 yıldır bir türlü bitirilemiyor. Ancak bakıyorsunuz köşkün bahçesindeki kafelerde oturacak yer bulamazsınız. Şu köşkün bahçesindeki kafenin bir yıllık geliriyle bu köşk yapılırdı. Yani 'para yok, işte şöyle oldu, paramız kesiliyor' diye bir bahane uydurulmasına gerek yok. Sorumlu olan Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerini Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'deki mirasına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Maalesef Ata'mıza da Ata'mızın annesine de Ata'mızın eşine de İzmir'de büyük bir saygısızlık yapıyoruz. Buranın turizm açısından da önemli bir yeri var. Yıllar önce müze ve anı evi olarak kullanıldığında yıllık 100 bin kişi ziyaret ediyor."

Altınkeser, Latife Hanım Köşkü'nün içler acısı halini İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme getirdiğini ancak ilgili yöneticilerin kendisine bir yanıt veremediğini kaydetti.

Köşkün mevcut durumunun herkesi üzdüğünü aktaran Altınkeser, "Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır Atatürk üzerinden siyaset yapmayı seviyor. Reklam olarak kullanıp, bunu da siyasi argüman olarak kullanmayı da iyi beceriyor. Sayın Özgür Özel 19 Mayıs'ta İzmir'de bir miting yapacak. Lütfen mitingden önce ya da sonra Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'deki en önemli mirası, en önemli emanetine gelip bakması ve gelip sahip çıkmasını istiyorum. Şu an paşamızın emanetine maalesef Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihanet edilmektedir." diye konuştu.
Muhabir:Tezcan Ekizler

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